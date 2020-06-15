Кабмин допускает падение ВВП Украины в 2020 году до 8% — программа действий правительства

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в обновленной Программе действий правительства.

"Негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения. По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3 процента.

В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а потому может понести более существенное воздействие: ВВП может упасть на 4-8 процента по сравнению с 2019 годом", - говорится в Программе.

Напомним:

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.

Экономическая правда