Новый глава НБУ Шевченко впервые встретился с МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда и пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, взятые в рамках меморандума.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

На встрече присутствовали глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Голлар, постпред МВФ Йоста Люнгман и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом.

Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя по Меморандуму об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - заявил Шевченко.

Он подчеркнул, что в соответствии с меморандумом НБУ сосредоточится на снижении объема неработающих кредитов, оживлении кредитования и восстановлении экономики. Он также заверил представителей МВФ в независимости Нацбанка.

"Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Накануне Шевченко провел первую встречу с послами Большой семерки, на которой заверил, что Нацбанк останется и в дальнейшем независимым институтом, который будет принимать аполитичные на экономически мотивированные решения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда