НБУ должен продолжить снижение учетной ставки - Шевченко
Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен продолжить снижать учетную ставку.
Об этом он сообщил во время пресс-брифинга.
"НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя - заемщиков банков", - рассказывает Шевченко.
Также он заявил, что НБУ должен сбалансировать портфель банков.
"С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшение качества кредитных портфелей у банков.
С другой стороны ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий", - резюмирует новый глава НБУ.
Экономическая правда
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