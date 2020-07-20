Новый глава НБУ назвал 4 приоритета в работе

Глава правления Национального банка Кирилл Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Об этом заявил сам Шевченко на пресс-брифинге.

Первый приоритет – реальное возобновление кредитования. По словам Шевченко, у банков есть достаточно ресурсов для этого. Задача НБУ будет состоять в упрощении требований для добросовестных заемщиков.

Второй приоритет – снижение уровня плохих кредитов в банках. Шевченко напомнил, что в Укргазбанке, который он возглавлял, был самый низкий процент non profit loans среди государственных банков.

Третий приоритет – сохранение макроэкономической стабильности. Валютная политика останется взвешенной.

Четвертый приоритет – продолжение сотрудничество с международными партнерами.

По словам Шевченко, для украинской экономики, которая "находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора".

"Наша общая задача с правительством - подготовить банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые дадут толчок экономике", - заявил глава НБУ.

Читайте также: У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Экономическая правда