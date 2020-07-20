Зеленский рассказал о задачах перед новым главой НБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую ​​стабильность.

Об этом он сказал во время официального представления нового главы НБУ.

"Я верю, что, несмотря на все вызовы и сложности, новый глава НБУ справится со всеми ключевыми задачами. В первую очередь, Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика поддерживать такую ​​стабильность.

Как независимый регулятор, НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты. Также перед главой НБУ стоят задачи по минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорения выхода из этого кризиса", - рассказал Зеленский.

Также, по его словам, продолжать сотрудничество с международными партнерами, с МВФ, Всемирным банком и другими мощными партнерами Украины.

"Не менее важно вводить системные решения, которые наконец обеспечат две долгожданные вещи: это - реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех граждан. И для этого нужны скоординированные шаги и изменения не только от НБУ, но и от правительства, парламента и судебной системы Украины", - добавил президент.

Напомним:

16 июля Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

В Офисе президента сделали ставку на Кирилла Шевченко среди кандидатов на должность главы НБУ из-за его "равноудаленности" от всех - как от украинского политикума, так и от МВФ.

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Экономическая правда