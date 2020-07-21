Глава НБУ Шевченко впервые встретился с послами G7: о чем говорили

Глава НБУ Кирилл Шевченко провел первую встречу с послами Большой семерки, на которой заверил, что Нацбанк останется и в дальнейшем независимым институтом, который будет принимать аполитичные на экономически мотивированные решения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По словам Шевченко, монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

"Тесные партнерские отношения с нашими международными партнерами - значительный достижение реформы финансового сектора последних лет. Считаю своим долгом поддерживать и развивать их. Национальный банк высоко ценит отношения со странами Большой семерки, Европейского Союза, а также международными финансовыми институтами. Мы стремимся и в дальнейшем оставаться прогнозируемым и последовательным партнером.

Мы твердо убеждены, что сотрудничество с международными партнерами - необходимый залог макрофинансовой стабильности Украины", - сказал также Шевченко.

"Национальный банк - фундаментальная опора реформ, которые проводила Украина в предыдущие годы и продолжает внедрять сегодня. Центробанк сыграл ключевую роль в преодолении проблем в банковском секторе и борьбе с кризисными явлениями в стране.

Надеемся, что Национальный банк продолжит продуманную политику, направленную на обеспечение макрофинансовой и экономической стабильности в Украине", - отметила Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Во время встречи Шевченко также озвучил свои основные приоритеты в должности: восстановление кредитования, снижение портфелей "плохих" кредитов, сохранение макрофинансовой стабильности, а также продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда