Новый глава НБУ провел первые встречи со Всемирным банком, ЕБРР и МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первые встречи с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сотрудничество со Всемирным банком, так же как и сотрудничество с Международным валютным фондом, открывает для Украины доступ к внешнему финансированию, которое важно для нашей страны", - подчеркнул Шевченко во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Зато Бьерде выразила надежду, что новое руководство будет продолжать политику Национального банка, в частности таргетирования инфляции и режим гибкого курса.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны заметил, что Национальный банк до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.

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Напоминаем:

Накануне Шевченко провел первую встречу с послами Большой семерки, на которой заверил, что Нацбанк останется и в дальнейшем независимым институтом, который будет принимать аполитичные на экономически мотивированные решения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда