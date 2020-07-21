НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП на 2020 год минимум до 6% - банкиры

Нацбанк может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020 год в июле минимум до 6% с 5% в апрельском прогнозе.

Об этом рассказали опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Мы ожидаем незначительного ухудшения прогноза динамики ВВП по сравнению с апрельским, учитывая данные за первый квартал (-1,3%, прогноз НБУ - 0,5%) и динамику показателей деловой активности во втором", - отметил главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.

Он напомнил, что Минэкономики оценивает падение ВВП за пять месяцев текущего года в 5,9%.

По оценкам эксперта, прогноз динамики реального ВВП НБУ ухудшится с текущих 5% до значения в интервале 6-7%.

"Мы ожидаем двузначного снижения реального ВВП во втором квартале и постепенного снижения темпов падения в последующих, в результате чего годовое падение реального ВВП, по прогнозу РБА (Райффайзен банка Аваль ИФ), составит 6,3%", - добавил Колодий.

"Инфляция за третий квартал также может быть немного ниже прогнозируемой (5,3%), но в четвертом квартале ожидается ее ускорение. Поэтому НБУ может пересмотреть прогноз среднегодовой инфляции (4,3%) в сторону понижения, оставив при этом без значительных изменений прогноз инфляции на конец года (6%)", - считает эксперт.

В то же время начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько считает, что НБУ ухудшит свой прогноз динамики ВВП вслед за МВФ, который ожидает падения на 8,2%.

"Слабые темпы восстановления экономики в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ - традиционных рынках сбыта украинской экспортной продукции - является внешним фактором падения реального сектора экономики Украины.

В то же время возможности задействовать внутренние источники роста ограничены, так как частный сектор все еще занимает выжидательную позицию и не спешит увеличивать инвестиции на фоне стагнации внутреннего спроса", - пояснил банкир.

В свою очередь CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков заявил, что макропрогноз НБУ в июле существенно не изменится, вместе с тем в случае медленного восстановления экономики возможна коррекция в сторону незначительного усиления темпов падения ВВП.

Напомним:

В январе-мае 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 5,9%, по уточненным данным Госстата, в 1 квартале 2020 года падение экономики составило 1,3%.

Реальный валовой внутренний продукт в I квартале 2020 упал на 1,3% (в предварительном прогнозе Госстата ожидалось 1,5%).

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.