Шевченко объяснил, почему снижается курс гривни

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Об этом заявил сам Шевченко на пресс-брифинге.

Регулятор в течение 13-20 июля не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы, считает Шевченко.

"Сейчас мы не видим никаких граничных пересечений размеров курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных", - сказал он.

Также Шевченко уточнил, что 20 июля регулятор готов был выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, но по более высокому курсу, чем установившийся в результате торгов.

При этом глава Нацбанка отметил, что тренд изменился в сторону укрепления гривны.

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Напоминаем:

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда