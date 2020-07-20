Гривня ослабла на закрытии межбанка

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;

Евро - 31,50 - 31,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,41 – 27,68 гривни. Евро покупают по 31,11 гривни, продают по 31,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,50 - 27,49 гривни, евро - 31,20 - 31,47 гривни.

Напомним:

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 20 июля на уровне 27,37 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,26 гривни (на 17 июля - 31,13 гривни).

Экономическая правда