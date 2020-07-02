Новости 2 июля: увольнение глав Нацбанка и Антимонопольного комитета, отмена евробондов

Об отставке главы НБУ. Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Смолия.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ.

Члены правления Национального банка уважают решение главы Якова Смолия об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

О кандидатах на пост руководителя НБУ. Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ - Владимир Лавренчук, Кирилл Шевченко и Тимофей Милованов.

Об увольнении главы Антимонопольного комитета. Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление об отставке.

Позже Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

О евробондах. Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Министерство финансов "предоставило немного времени" международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.

О ликвидации Нацкомфинуслуг. Президент Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

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Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

Накануне глава НБУ Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. Что стоит за этим неожиданным решением