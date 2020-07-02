Глава АМКУ отозвал заяву о своей отставке
Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.
Об этом сообщает главред "Цензора" Юрий Бутусов в Facebook.
Дополнено. Также в распоряжении ЭП оказался документ с входным номером Рады и временем подачи.
"Отзываю ранее поданное заявление об отставке ... прошу не рассматривать ее и не вносить в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильного комитета", - говорится в заявлении Терентьева.
По словам Бутусова, заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением Владимира Зеленского.
"Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ.
Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа", - пишет Бутусов.
Среди причин конфликта Бутусов называет борьбу за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис".
"Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиардов гривен против "Тэдиса", Зеленский по сути помогает "Тэдису" выиграть дело", - пишет Бутусов.
Напомним:
О том, что Терентьев написал заявление об отставке, УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 - 2019 Агия Загребельского: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".
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