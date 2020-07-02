Глава АМКУ отозвал заяву о своей отставке

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Об этом сообщает главред "Цензора" Юрий Бутусов в Facebook.

Дополнено. Также в распоряжении ЭП оказался документ с входным номером Рады и временем подачи.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке ... прошу не рассматривать ее и не вносить в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильного комитета", - говорится в заявлении Терентьева.

По словам Бутусова, заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением Владимира Зеленского.

"Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ.

Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа", - пишет Бутусов.

Среди причин конфликта Бутусов называет борьбу за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис".

"Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиардов гривен против "Тэдиса", Зеленский по сути помогает "Тэдису" выиграть дело", - пишет Бутусов.

Напомним:

О том, что Терентьев написал заявление об отставке, УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 - 2019 Агия Загребельского: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".