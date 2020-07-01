Глава Нацбанка написал заявление об отставке из-за "политического давления"

Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами.

Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Как отмечают собеседники в Нацбанке, соответствующее заявление - это акт протеста Смолия на действия правительства и депутатов.

"Мое решение об отставке аргументируется следующим: по собственному желанию", - говорится в заявлении главы НБУ.

Увольняется Смолий в соответствии с пунктом 2 части восьмой статьи 18 Закона Украины "О Национальном банке и пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины.

По словам источника, заявление подано 1 июля, поэтому уже 2 июля, в четверг, профильный комитет Верховной Рады может рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а в пятницу Рада сможет проголосовать по этому вопросу.

"Что касается решения о назначении нового лица на должность председателя, вероятно, оно будет где-то в середине июля, на следующей сессионной неделе", - отметил собеседник.

Обязанности главы Нацбанка до назначения нового председателя будет осуществлять первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним:

Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.

Также стабильно возникали конфликты между Советом НБУ и правлением.

В декабре Национальный банк обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.

Также Смолий сравнил тезисы, которые продуцирует Совет НБУ во главе с Богданом Данилишиным, с тезисами митингующих под зданием НБУ.

В январе Данилишин призывал к конструктивному диалогу между государством и бывшими владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Также Данилишин просил Раду поддержать постановление об оценке деятельности Смолия.

Экономическая правда