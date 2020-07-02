Глава Антимонопольного комитета близок к отставке – СМИ

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев может уйти в отставку.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

По его словам, возник конфликт, результатом которого стала соответствующее заявление, однако остается вероятность, что пока дело ограничится только этим.

Получить официальных комментариев от главы АМКУ не удалось.

Ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил голову Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенный на табачного монополиста компании "Тедис" штраф в 6,5 млрд грн.

О том, что Терентьев написал заявление об отставке, УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 - 2019 Агия Загребельского: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Срок полномочий председателя комитета и госуполномоченных по закону составляет семь лет.