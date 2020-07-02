Финкомитет Рады поддержал увольнение Смолия. Дальше - голосование в зале
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
За соответствующее решение проголосовали 16 народных депутатов.
Железняк отметил, что Смолий не присутствовал на заседании, поэтому нардепы "не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление".
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Напомним:
Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.
В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.
Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".
Экономическая правда
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