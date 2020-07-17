Новости 17 июля: игорный бизнес, таможня, "Центрэнерго"

Об игорном бизнесе. На внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также - постановление о блокировании голосования.

О таможне. Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

О "Центрэнерго". Государственное предприятие "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК "Энергоатом".

Об учетной ставке. Bank of America прогнозирует, что Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на текущем уровне 6% годовых.

О евробондах. По состоянию на 13:30 (по Киеву) 17 июля украинские евробонды подорожали в среднем на 0,5 - 0,8% в зависимости от сроков погашения.

О Витренко. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершает свою работу в компании.

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