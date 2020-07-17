"Центрэнерго" зарабатывает миллиарды за счет государственного "Энергоатома", торгуя "воздухом" – СМИ

Государственное предприятие "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК "Энергоатом".

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Масштабная схема работает следующим образом: "Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того чтобы гарантированно найти покупателя на этот объем, госкомпания устанавливает цену, иногда ниже себестоимости производства.

Такая низкая цена позволяет "Центрэнерго" продать весь заявленный объем, "закрыв" большую часть спроса.

Из-за этого госкомпания "Энергоатом" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" не могут продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, которая, в отличие от "Центрэнерго", будет произведена в заявленном объеме точно, говорится в расследовании.

Когда наступает время поставки электроэнергии, то оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" на основании оперативных данных видит риск большого будущего дисбаланса. Но остановить атомные энергоблоки "Энергоатома" в оперативном режиме невозможно, в отличие от тепловых электростанций "Центрэнерго".

Для того, чтобы избежать разбалансировки рынка и предотвратить негативные последствия, связанные с энергобезопасностью, оператор рынка - "Укрэнерго" - просит "Центрэнерго" не производить заявленные ранее объемы электроэнергии.

"Центрэнерго", который и создал этот искусственный дисбаланс, - охотно соглашается это сделать, но выдвигает условие, если ему продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов).

Чтобы обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждено согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя".

Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле чем рыночная цена, а "Энергоатом", который потратил средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом.

Причем, такое право прописано в правилах энергорынка, утвержденных государственным регулятором НКРЭКУ. К июню заложенная в правилах скидка составляла почти 50%, с июня ее уменьшили до 20%.

Масштабы возможных сделок со стороны "Центрэнерго" исчисляются миллиардами гривен. Согласно финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго", которую журналисты получили от источников в налоговой, госкомпания начала активно зарабатывать на этой схеме, начиная с конца 2019 года.

Так, журналисты обнаружили, что с октября 2019 года до конца февраля 2020 года "Центрэнерго" получило от "Укрэнерго" почти 1 ГВт*ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 миллиарда гривен.

"Начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились", - говорится в журналистском расследовании.

Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт*ч. Эти данные "Схемы" получили от источников в Кабинете министров.

О том, что электроэнергия была произведена "Центрэнерго" в меньшем объеме, чем предварительно продана по двусторонним договорам на рынке, свидетельствуют данные подготовленные ОО Save Dnipro на базе системы SaveEcoBot и немецким проектом поддержки правительства Украины Low Carbon Ukraine, который мониторит и анализирует реформу энергорынка.

В "Энергоатоме" подтвердили, что с тех пор, когда заработал новый рынок электроэнергии, положение госкомпании стало постепенно ухудшаться: "На сегодняшний день ни "Энергоатом", ни ГП "Гарантированный покупатель" не могут продать "на сутки вперед" весь объем производимой на АЭС электроэнергии из-за перенасыщенности" .

И добавили: "Результат - "Энергоатом" ежедневно завершает торги на РСВ с небалансом на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а "Гарантированному покупателю" удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток".

Возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создало именно государство, в частности регулятор - НКРЭКУ, говорится в материале.

В НКРЭКУ сообщили, что неоднократно предпринимались меры для того, чтобы государственные "Гарантированный покупатель" и "Энергоатом" не испытывали таких финансовых убытков из-за ситуации на балансирующем рынке.

В регуляторе признали, что избыток электроэнергии на рынке мог привести к "манипуляциям с продажей объемов электрической энергии некоторыми участниками рынка, в частности, ТЭС/ТЭЦ". Для того, чтобы ограничить такие манипуляции, 3 июня НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому продавать электроэнергию можно только при условии подтверждения физической возможности ее выработать.

Согласно анализу журналистов, с тех пор "Центрэнерго" продолжило находить пути для использования этой схемы, правда, покупая электроэнергию со скидкой в 20%, а не 50%, как раньше.

В "Центрэнерго" не ответили на вопросы журналистов. Воздержались от комментариев и в Фонде госимущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго".

После предварительного расследования "Схем" глава энергетического комитета Верховной Рады инициировал аудит "Центрэнерго", который контролирующие органы пообещали провести с 20 июля.

Напомним:

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.