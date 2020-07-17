Глава налогового комитета ВР обвинил Марченко в срыве реформы таможни
Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.
Об этом он написал в Telegram.
"Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", - подчеркнул нардеп.
Он, в частности, отметил, что 16 июля в рамках уголовных производств Нацполиция совместно с ГБР и Офисом генпрокурора задокументировала преступную деятельность сотрудников Одесской таможни, которая заключалась в получении неправомерной выгоды от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Гетманцев сообщил, что были задержаны руководитель таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, заместитель начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и руководитель таможенного поста "Одесса" Владимир Лиманский.
По его словам, 13 марта 2020 года правоохранители зафиксировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов Осипчуком за оформление ТС.
"12 мая 2020 года зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 200 долларов Залепой за оформление груза с одеждой. 10 июля 2020 года зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 500 долларов Лиманским за оформление контейнера с игрушками", - добавил Гетманцев.
Напомним:
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что июньские поступления в госбюджет стали на 5,5% больше, чем ожидалось, по его словам это означает, что началась эффективная борьба со схемами на таможне.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.
24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.
В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.
20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.
Экономическая правда
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