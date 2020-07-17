Рада будет голосовать за исправление закона об игорном бизнесе – нардеп
На внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также - постановление о блокировании голосования.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"При рассмотрении на самом деле были сбиты правки по Комиссии и вышла "юридическая неопределенность". Поэтому будет еще два этапа голосования за этот закон.
Первый: за постановление о блокировании голосования. Второй: согласно ст.131 Регламента за "устранение шероховатостей и неточностей в принятом законе", - написал он.
"Это фактически голосование за поправки в закон. Если оно наберет 226+ голосов, то закон исправят. Если нет, то тогда председатель ВР должен его подписать в таком виде как есть и потом будет вето президента", - пояснил нардеп.
По его словам, оба голосования будут на внеочередном заседании 21 июля.
Напомним:
Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.
Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:
азартных игр в игорных заведениях казино;
азартных игр казино в сети интернет;
букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;
азартных игр в залах игровых автоматов;
азартных игр в покер в сети интернет.
Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.
Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.
Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.
Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.
Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).
Правительство будет определять, кто будет регулятором игорного рынка. Теоретически это может быть и Министерство финансов, которое сейчас отвечает за это направление, или новосозданный орган - комиссия или любой другой ЦОИВ. Все будет зависеть от отдельного решения Кабмина.
Депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса.
Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:
вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;
вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша - увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;
расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;
вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;
вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".
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