Сколько и как можно заработать на YouTube, Instagram и TikTok

Насколько достижимы многотысячные заработки YouTube- и Instagram-блогеров и что нужно знать перед вхождением в этот бизнес.

Украинские видеоблогеры зарабатывают десятки, а некоторые – сотни тысяч долларов в месяц с помощью YouTube и Instagram.

Насколько сложно достичь такого показателя с "чистого листа", и не поздно ли становится видеоблоггером? От чего зависит доход YouTube-канала, и чем отличается заработок на YouTube, Instagram и TikTok?

Чтобы получить ответы на эти вопросы и разобраться в основах бизнеса на крупнейших в мире цифровых площадках, ЭП поговорила с СЕО украинской компании AIR Media-Tech (официальный партнер YouTube) Федором Скибой, а также создателями YouTube-каналов TECHNOGUIDE Игорем Зубиком и IT-Woman Дарьей Мартынович.

Сколько блогеры зарабатывают на YouTube

Опубликованная на ЭП в 2016 году статья "Нелегкие деньги. ЭП раскрывает доходы топ-10 YouTube-каналов" за несколько дней набрала десятки тысяч просмотров, отдельные ее фрагменты цитировало большинство украинских и некоторые российскими СМИ.

Причина резонанса в том, что широкая аудитория читателей впервые увидела размер доходов создателей популярных YouTube-каналов. И там речь шла только о заработках на партнерстве с YouTube. Вероятно, на прямых контрактах с рекламодателями они зарабатывают дополнительно десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц.

Украина

Россия

Название YouTube канала Категория Подписчики Просмотры Расчетный доход за 30 дней, тыс долл Get Movies Шоу 6,664,224 8,427,422,155 167,0-208,8 Маша и Медведь Фильмы и анимация 6,133,710 7,770,079,650 183,8-229,8 Лунтик Шоу 1,528,021 4,257,192,527 63,0-78,7 Барбоскины Фильмы и анимация 1,729,647 2,547,898,719 44,6-55,7 fixiki Шоу 1,769,733 2,425,432,406 35,0-43,7 Teremok TV Шоу 1,424,599 2,399,264,359 53,1-66,4 ELLO Музыка 2,187,594 2,131,506,448 64,9-81,2 FROST Компьютерные игры 4,872,384 1,922,554,010 33,0-41,2 TVSmeshariki Шоу 1,124,877 1,808,940,977 22,7-28,4 RT Новости и политика 1,780,183 1,703,774,145 9,4-11,7

США

PewDiePie JustinBieber VEVO FunToyz Collector emimusic WWE Компьютерные игры Музыка Развлечения Музыка Спорт 43,742,952 подписчиков 21,239,433 7,110,836 5,426,164 11,123,198 11,972,293,481 просмотров 10,707,583,150 10,611,953,246 10,053,066,531 8,961,394,420 798,8-998,5 тыс долл 1,2-1,5 млн долл 726,1-907,7 тыс долл 0,8-1,1 млн долл 1,5-1,9 млн долл

Источник: сайт vspstats.com партнерской программы VSP Group по состоянию на 5 мая 2016 года. Представленная аналитика по заработку является теоретической. Она отображает средний показатель заработка, если бы данный канал смотрели в США. Реальную аналитику канала можно увидеть только в YouTube Analytics на канале блоггера.

О том, что на YouTube некоторые видеоблогеры зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов в комментарии ЭП говорит СЕО международной компании AIR Media-Tech Федор Скиба.

Компания позиционирует себя как экосистему для брендов и креаторов контента, она была основана 10 лет назад и сейчас насчитывает 200 сотрудников. AIR Media-Tech развивает YouTube-каналы более 3000 видеоблоггеров, канал каждого из которых насчитывает не менее 50 тыс подписчиков.

"Конечно в Украине, как и практически в любой стране, есть креаторы, зарабатывающие десятки и даже сотни тысяч долларов в месяц", – говорит Скиба.

"Не только на монетизации (на партнерской программе YouTube, ЭП) но и на рекламных контрактах. Например, агентство стратегического инфлуенс-маркетинга AIR Brands (подразделение AIR Media-Tech) работает с годовыми бюджетами на инфлуенс-маркетинг в десятки миллионов долларов", – добавляет он.

Чтобы посчитать, сколько денег приносит любой YouTube-канал в Украине, Федор предлагает использовать несложную формулу.

Нужно поделить количество просмотров на канале на 3. Так мы получаем приблизительный максимальный процент коммерческих просмотров. Полученную цифру делим на 1000, потому что коммерческие показы считаются за тысячу. Затем умножаем на CPM (цена за тысячу контактов). Для Украины максимум сейчас примерно 1 доллар.

В результате, если ролик набрал 1 млн просмотров, можно предположить, что 300 тыс просмотров было коммерческих. Делим на 1000, получаем примерно 300 дол доход. 45% от этой суммы забирает себе YouTube.

"Можно очень грубо сказать, что очень в среднем за 1 млн просмотров блогер получит от 100-150 до 300-500 долларов в зависимости от страны, тематики и языка", – объясняет Скиба.

Самые прибыльные ниши и страны

Доход YouTube-канала в первую очередь зависит от страны, для которой создается контент и языка контента. Чем больше и богаче страна, тем больше и богаче там рекламодатели, тем больше денег рекламодатели "заливают" в YouTube.

Логично, что больше всего денег можно зарабатывать на англоязычном контенте нацеленном на жителей США. В статье "Нелегкие деньги. ЭП раскрывает доходы топ-10 YouTube-каналов" описан опыт видеоблогера Артема Суровцева, который показал, что украинский зритель приносит в 32 раза меньше дохода, чем зритель из США.

Кроме того, доход зависит от тематики, качества контента и востребованности аудитории у рекламодателей. Например, сейчас, по словам Скибы, со стороны рекламодателей очень большой спрос на видеоблогеров, которые создают контент для женской аудитории.

"Рекламодатели раскупают этот инвентарь больше всего. На платформе не хватает девушек-креаторов и контента для женской аудитории", – утверждает Скиба.

Самые прибыльные тематические ниши – лайфстайл, бьюти, лайфхаки, экспертные видео, ориентированные на девушек и женскую платежеспособную аудиторию. Самые большие рекламные бюджеты под YouTube компании тратят в Японии, Швейцарии, США, Великобритании, Австралии.

Примечательно, что самое главное в контенте для YouTube – это не видео, а звук.

"Картинка может быть разного качества, не обязательно чтобы это было 4К разрешение, но звук должен быть на высоком уровне в течение всего видео", – отмечает Скиба.

В то же время, современные смартфоны, экшн-камеры, зеркальные и беззеркальные фотоаппараты дают необходимое качество картинки при достаточном освещении.

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Отличия заработка в YouTube, Instagram и TikTok

Модель заработка в YouTube радикально отличается от Instagram. YouTube – это единственная "не ленточная" социальная сеть. Срок годности контента исчисляется годами.

Здесь есть прямая монетизация через партнерскую программу Google AdSense, поэтому автору не обязательно заботится о поиске рекламодателей. Однажды загруженный контент будет монетизироваться постоянно. С другой стороны здесь выше порог входа, создавать контент намного сложнее и сложнее набрать аудиторию.

В Instagram срок годности контента исчисляются секундами. Заработать в Instagram можно только через поиск прямых рекламодателей. Порог входа намного ниже, намного легче собрать аудиторию.

При этом аудитория отчасти ближе, так как Instagram больше используется для доверительных отношений и отслеживания жизни инфлуенсеров (автора контента, ЭП).

В Украине реклама у блогера с аудиторией 4-10 тыс человек стоит в среднем до 15 дол, с аудиторией 20-30 тыс – 15-25 дол, с аудиторией 50-100 тыс – 25-50 дол.

Что касается TikTok, то в зависимости от региона мира сеть анонсирует принцип монетизации схожий с Instagram, то есть возможность устанавливать активную ссылку. Эту возможность в постах и продают авторы TikTok-каналов. Топовые авторы в США уже зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц на интеграциях с брендами.

Поздно ли становиться видеоблогером?

Несмотря на огромное количество видеороликов в YouTube и высокую конкуренцию среди видеоблогеров, на площадке все равно всегда есть нехватка качественного контента в тех или иных нишах.

С течением времени появляются все новые форматы контента, меняются фокусы рекламодателей. "Креаторы нужны всегда и много, – утверждает Скиба и добавляет. – Но эта работа совсем не так проста как может показаться".

В 2018 году профессор Университета прикладных наук Оффенбурга (Германия) Матиас Бартль опубликовал исследование, согласно которому 96,5% американских пользователей, желающих стать YouTube-блогерами, не получат доход, сопоставимый с прожиточным минимумом.

3% популярных YouTube-каналов приносят их создателям около 16 800 дол в год, что немногим превышает размер прожиточного минимума в США, равный 12 140 дол для одного человека и 16 460 дол для двоих. При этом 3% самых популярных блогеров получают более 1,4 млн просмотров в месяц каждый.

"Если вы ведете свое ТВ-шоу, вы будете хорошо зарабатывать. Но у вас могут быть 500 тысяч подписчиков на YouTube, и вы по-прежнему будете работать в Starbucks", – говорит ассистент профессора по коммуникациям в Университете Северной Каролины Элис Марвик.

Сколько зарабатывают видеоблогеры в Украине и насколько тяжелый это труд? Чтобы ответить на этот вопрос, ЭП обратилась к авторам нескольких YouTube-каналов. Авторы каналов на 400 тыс подписчиков и 3 млн подписчиков на запрос ЭП не ответили.

Автор канала IT-Woman (211 подписчиков и 49 тыс просмотров) Дарья Мартынович

— Даша, как давно ты создала канал на YouTube и с какими сложностями ты столкнулась в вопросах заработка на канале?

— Канал с создала год назад. В основном я зарабатываю на рекламных проектах. YouTube — это одна из платформ. Для того, чтобы зарабатывать на YouTube, необходимо набрать 1000 подписчиков и за 12 месяцев набрать 4000 часов просмотров видео.

Основная проблема в том, что без покупки рекламы своего канала довольно сложно этот канал раскрутить, особенно в моей тематике (обзор гаджетов. – ЭП), она специфическая. Больше зарабатывают на тематике лайфстайл, мода, мейк-ап, это если автор канала девочка, или зарабатывают на каком-то трэше.

У меня была проблема в том, что некому было снимать видео. Я сама себя снимала, долго монтировала, писала текст. И потом ты выставляешь видео и получаешь довольно слабый отклик. Если ты создаешь не рекламный проект, то довольно сложно набрать просмотры.

— Что значит рекламный проект?

— Например, приходит компания-рекламодатель и говорит снять видео об одном из своих сервисов. Тогда я создаю контент и размещаю его в YouTube, Instagram, Facebook и на своем сайте, то есть продаю размещение контента пакетом.

— Выходит на YouTube ты на сегодняшний день не зарабатываешь?

— Да. На YouTube довольно сильная конкуренция. Даже, если в качестве примера брать знаменитых блогеров, можно увидеть, что они рекламируют свои каналы. Они часто высвечиваются сверху как рекомендованные к просмотру.

Автор канала TECHNOGUIDE (11 тыс подписчиков и 2,7 млн просмотров) Игорь Зубик

— У меня опыт развития небольшого канала даже по украинским меркам: 10 тыс подписчиков и до 150 тыс просмотров в месяц. Этот опыт релевантен для небольших начинающих каналов.

— Насколько сложно зарабатывать на YouTube-канале с точки зрения вложенных временных и денежных ресурсов?

— Есть два типа заработка: первый — это партнерка YouTube, когда ты напрямую монетизируешься через YouTube, когда он вставляет рекламу. И второе — это прямая реклама, это контент, который ты создаешь под конкретного рекламодателя. Это может быть спонсорство, какие-то обзоры на платной основе, какие-то интеграции рекламных вкреплений в видео.

В партнерке все зависит от количества просмотров. В прямой рекламе все зависит от того, как ты договоришься с рекламодателем. Чтобы зарабатывать на "партнерке" YouTube деньги, сопоставимые с зарплатой, канал должен иметь хотя бы миллион просмотров в месяц.

— Какой доход от партнерки может приносить миллион просмотров в месяц канал твоей тематической ниши?

— Я не буду говорить про миллион, скажу по своему каналу. Размер дохода очень зависит от текущей экономической ситуации в нашей стране и от сезонности.

Например, мой канал приносил от партнерки YouTube примерно 100 дол в месяц в декабре-январе. Потом начался карантин и видимо упала активность рекламодателей, потому что сейчас эта сумма в два раза меньше. Если брать 1 млн просмотров в месяц, то считай это будет около 1000 дол в месяц.

Но все-таки основной заработок у маленьких каналов, как у меня, так и у более крупных – это все-таки прямые договоренности с компаниями и рекламодателями. Партнерка это просто как приятный бонус.

— Как зарабатывать на договоренностях с рекламодателями?

— Рекламодателю важно четко понимать, что твой канал смотрит аудитория, которая релевантна товару рекламодателя. Если у тебя есть концепция канала, если ты покажешь более-менее нормальную цифру по охвату аудитории, качественный, интересный контент, то на тебя так или иначе будут выходить рекламодатели.

— По твоим субъективным ощущениям твой YouTube канал окупил себя?

— Инвестиции – это вложения в технику для съемки и моё личное время. У меня нет ассистентов, мне не нужно арендовать студию, я снимаю сам, у меня нет каких-то ежемесячных затрат, которые нужно отбить.

Если говорить о вложениях технику, то они безусловно отбились. Плюс те навыки, которые я получаю при съёмке видео для своего канала, они востребованы для рекламодателей. Они приходят, говорят, что у меня хорошее видео и просят снять видеоролик для их канала.

— Сколько по времени в среднем занимает съемка одного ролика?

— В моем формате это, как правило, обзоры техники. Первый этап это подготовка сценария. Ты тестируешь то или иное устройство, формируешь свое собственное мнение об устройстве.

Написание сценария может занять до одного часа. Съемка занимает в среднем два часа, редко три. Примерно столько же длится монтаж. В целом подготовка видеообзора может занимать один рабочий день, но чаще всего меньше.

— На какую сумму можно выходить от заключения прямых контрактов с рекламодателями?

— Цифры разные и зависят от от охвата, чем больше канал, тем больше ты берёшь за размещение. Скажем так, можно зарабатывать сумму сопоставимую с зарплатой среднего менеджера в Киеве и выше. Но это при условии, что ты стараешься держать на высоте планку качества контента.

— Почему у тебя некоторые видеоролики набирают 1,5 тыс просмотров, а некоторые 123 тыс?

— У меня мало постоянных зрителей, поэтому многое зависит от поискового трафика. Сразу после публикации видео набирает относительно немного просмотров, как ты рассказал – 1-1,5 тыс.

Дальше все зависит от того, насколько люди интересуются этим устройством, насколько часто его название вбивают в поисковые системы.

Если так получилось, что у меня первого вышел обзор на данную новинку, то в поисковой выдаче ролик будет ротироваться на первой странице поиска. Тогда реально набрать очень много просмотров.

— Какие существуют препятствия на пути к существенному росту твоего канала по количеству подписчиков и просмотров?

— В первую очередь конкуренция, потому что ниша (обзор гаджетов, ЭП) очень конкурентная, работает очень много достаточно крупных каналов. Такие каналы имеют возможность раньше других доставать новейшие устройства для видеобзоров.

Конкурировать с ними я могу с помощью обзоров не топовых гаджетов, до которых у них "не доходят руки". Ниша очень конкурентная, поэтому в ней развивать канал сейчас очень сложно.

Но поскольку у меня этот канал уже больше десяти лет и есть привязка к сайту, для меня сейчас не стоит вопрос, стоит ли работать дальше. Мне это нравится, это как и хобби и работа.

Если бы это не было моим хобби, если бы я этим не интересовался лично, то не факт, что я бы осваивал именно эту тематику и вообще этим занимался.