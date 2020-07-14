Зеленский сообщил МВФ, что до конца недели назовет кандидатуру нового главы Нацбанка

Президент Владимир Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

Об этом он написал в Twitter.

"Сообщил @KGeorgieva, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал Зеленский.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник, 13 июля.

Нардеп Александр Качура рассказал, что президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК.

По словам депутата, с кандидатурой на должность главы НБУ они определятся в среду, поскольку есть несколько кандидатов. Фракция должна принять решение до конца недели.

Нардеп Евгения Кравчук сообщила, что кандидатура на пост главы НБУ пока "финализируется".

На должность главы Нацбанка рассматривают кандидатуру одного из нардепов из фракции "Слуга народа".

Экономическая правда