Арахамия: На пост главы НБУ претендует нардеп от "Слуги народа"

На должность главы Нацбанка рассматривают кандидатуру одного из нардепов из фракции "Слуга народа".

Об этом после заседания Рады во вторник заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Это может быть народный депутат", - отметил Арахамия.

При этом он отказался ответить на вопрос, является ли претендент на пост главы НБУ членом профильного комитета парламента, но сказал, что речь идет не о Данииле Гетманцеве - главе финансового комитета ВР.

По его словам, в случае принятия решения о назначении коллеги по фракции на должность руководителя НБУ "Слуга народа" поддержит такой шаг.

"Если это будет, например, депутат нашей фракции, то думаю, что обсуждение лишнее, и все поддержат, как всегда", - добавил Арахамия.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник, 13 июля.

Нардеп Александр Качура рассказал, что президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК.

По словам депутата, с кандидатурой на должность главы НБУ они определятся в среду, поскольку есть несколько кандидатов. Фракция должна принять решение до конца недели.

Нардеп Евгения Кравчук сообщила, что кандидатура на пост главы НБУ пока "финализируется".