Новости 13 июля: вице-премьер промполитики, портфельные госгарантии, инфляция и ставки

О вице-премьере промполитики. Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.

О портфельных госгарантиях. Верховная Рада не поддержала законопроект №3598 о государственных гарантиях на портфельной основе, отправив его на подготовку к повторному первому чтению.

Об инфяции и ставках. И.о. главы правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".

О рефинансе. Национальный банк предоставил банкам долгосрочного рефинансирования на 5,108 миллиарда гривен.

О Смолие. В Офисе президента Украины заявили, что были удивлены решением Якова Смолия уйти в отставку с должности главы НБУ и подчеркнули, что президент Владимир Зеленский поддерживает независимость Нацбанка.

О зарплатах чиновников. Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

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