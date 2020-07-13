Рада отправила на доработку законопроект о портфельных госгарантиях

Верховная Рада не поддержала законопроект №3598 о государственных гарантиях на портфельной основе, отправив его на подготовку к повторному первому чтению.

Законопроект в первом чтении поддержали 215 нардепов при 226 необходимых, подготовку к повторному первому чтению поддержали 264 народных депутата.

Законпроектом предлагается ввести механизм государственных портфельных гарантий как частичное обеспечение по кредитам микро-, малому и среднему бизнесу в размере до 80% общей суммы долговых обязательств.

На 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн.

При обсуждении законопроекта нардепы заявляли, что не поддерживают расширение предоставления госгарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств частного акционерного общества "Укргидроэнерго".

Напомним:

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение. Речь идет о механизме льготного обеспечения, прописанном в законопроектах №3420 и №3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников издания, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда