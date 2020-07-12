Новости выходных: увеличение коммунальных платежей на электроэнергию и рекордный импорт газа из ЕС

О коммуналке. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

О кредитах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд.

О Минэнерго. Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

О чиновниках. Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен, что ранее одобрили нардепы.

О газе. Импорт газа из ЕС достиг 70 млн м3 сутки, что является рекордом с 2014 года, когда ещё производился импорт из РФ.

Об нефть. Члены ОПЕК и ОПЕК+ поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе.