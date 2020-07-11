С августа тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

Об этом сообщается в пресс-релизе, передает "Интерфакс-Украина"

Соответствующее решение комиссия приняла с целью обеспечить наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

При этом проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч.

"Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства у международных финансовых организаций, что позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом", - говорится в пресс-релизе.

Напоминаем:

"Укрэнерго" планировало привлечь у Европейского банка реконструкции и развития EUR128 млн долл, у Европейского инвестиционного банка – EUR92 млн.

В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

На погашение долгов перед зеленой генерацией также будут направлены средства, полученные компанией от продажи межгосударственных сечений в размере 1,4 млрд грн, что станет возможным после принятия рассматриваемого в Верховной Раде соответствующего законопроекта.

Также погашение долгов планируется за счет введения акциза на электроэнергию для производителей ресурса из ВИЭ на уровне минимум 3,2%, что принесет свыше 1,5 млрд грн в год.