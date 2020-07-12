Шмыгаль: заявок на кредиты программе кредитов "5-7-9%" было подано на более чем 8 миллиардов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что из 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды.

"Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие", - подчеркнул премьер-министр.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский считает, что у Национального банка очень жесткая монетарная политика, по его словам, до конца года должен быть решен вопрос с более упрощенными процедурами получения бизнесом кредитов.

Ранее глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что банки впервые начали конкурировать за клиента по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", среди лидеров по заявкам - "Кредобанк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Укргазбанк".

Банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму около 300 млн грн (281,042 млн грн).

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.