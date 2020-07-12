Члены ОПЕК и ОПЕК+ поддерживают идею наращивать нефтедобычу — СМИ

Члены ОПЕК и ОПЕК+ поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сообщается, что предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

По словам собеседников WSJ, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн барр. в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барр. в сутки.

Bloomberg пишет, что на заседании 15 июля участники обсудят, сохранить ли нынешнюю квоту еще на месяц либо смягчить принятые ограничения до 7,7 млн барр.

Напоминаем:

Инвесторы и аналитики прогнозируют возможный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель на фоне недостатка инвестиций в отрасль.

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей, в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Ранее страны-члены APPO (Африканская организация производителей нефти - ЭП), которые не принимали участия в соглашении ОПЕК +, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточною добычу.

10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, а именно сократить в мае-июне 2020 году добычу на 10 млн баррелей в сутки.