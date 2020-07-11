Минэнергетики "примирило" угледобывающие предприятия и "Центрэнерго"

Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

Про це повідомляється у прес-релізі.

"Мы ожидаем запуска крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Отмечается, что для восстановления работы государственных и частных шахт, а также своевременного расчета за уголь со стороны "Центрэнерго" были привлечены государственные банки "Укргазбанк" и "Ощадбанк". Стороны достигли предварительных договоренностей об открытии кредитной линии для "Центрэнерго".

"Так, получение кредитных средств позволит "Центрэнерго" расширить закупки отечественного угля. Соответственно, шахты восстановят добычу, а горняки смогут вернуться к работе", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что гарантии восстановления работы госшахтами были получены от угледобывающих предприятий.





Напоминаем:

17 июня Кабинет синистров Украины принял решение о приоритетном использовании отечественного угля в тепловой генерации.

30 июня под зданием Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна"