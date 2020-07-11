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Импорт газа из ЕС побил рекорд 2014 года по объему за сутки

Суббота, 11 июля 2020, 17:15
 

Импорт газа из ЕС достиг 70 млн м3 сутки, что является  рекордом с 2014 года, когда ещё производился импорт из РФ.

Об этом в Facebook написал генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Такой значительный рост возможностей для импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса. 

Ещё в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки", - заявил Макогон.

По его словам, большая часть импорта идёт на сезонную закачку в ПХГ. 

"Внедрение общеевропейских правил работы на границе это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт - гарантия справедливых цен для украинских потребителей", - резюмировал директор ГТС.

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Экономическая правда
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