Эксперты не исключают подъема цен на нефть к 150 долларам

Инвесторы и аналитики прогнозируют возможный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель на фоне недостатка инвестиций в отрасль.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Некоторые из экспертов полагают, что спад на рынке приведет к изменениям, которые подготовят почву для очередного бума: резкое сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний может вернуть цены на нефть выше 100 за баррель.

"Финансовое давление будет огромным. Некоторым производителям будет действительно трудно осуществлять добычу, - сказал главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс. - Цены на нефть могут легко взлететь до 150 долларов за баррель к 2025 году".

Другие эксперты считают, что спрос на нефть, резко сократившийся в условиях пандемии, долгое время не сможет восстановиться до докризисных уровней, что будет удерживать низкие цены на нефть.

Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут двигаться к уровню, при котором производители будут получать прибыли, добывая ровно столько, сколько нужно для удовлетворения спроса на нефть.

Цена нефти WTI упала до минус 37,63 доллара за баррель 20 апреля, после чего рынок перешел к росту благодаря постепенному восстановлению экономической активности в Китае, а также сокращения добычи странами ОПЕК+.

Согласно майскому прогнозу Международного энергетического агентства, инвестиции в добычу нефти и газа в этом году сократятся на 32% - максимальными темпами за 10 лет - до 328,4 млрд долларов.