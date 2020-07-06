"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 135 кредитов

Банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму около 300 млн грн (281,042 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 6 июля 2020 года, уже выдали 1034 кредита на общую сумму более 1 млрд грн (1091,443 млн грн).

"В течение последних нескольких недель динамика программы значительно оживилась за счет рефинансирования ранее полученных кредитов.

Но спрос на инвестиционные кредиты сохраняется на высоком уровне, что свидетельствует о намерениях предпринимателей развиваться несмотря на кризис. Портфель инвестиционных кредитов уже пересек отметку в 550 млн грн., и банки продолжают рассматривать новые заявки", - говорится в сообщении.

Также на прошлой неделе вступило в силу решение правительства, по упрощению условий участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

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Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда