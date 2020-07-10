Новости 10 июля: доходы госбюджета, новый вице-премьер, уголь

О доходах госбюджета. В первом полугодии этого года общий фонд государственного бюджета недополучил более 38 млрд грн запланированных доходов.

О новом вице-премьере. Вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу может стать экс-глава Государственного космического агентства (2015 г.) и бывший первый заместитель министра промышленной политики (2005-2006 г) Олег Уруский.

Об угле. В январе-июне 2020 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2,192 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (13,15 млн тонн).

О кредите "Украэроруху". Европейский банк реконструкции и развития и Украэрорух подписали меморандум о предоставлении кредита для поддержания ликвидности в размере 25 млн евро на три года.

О переводах от заробитчан. Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в мае 2020 года составил 805 млн долларов - это на 2,5% (21 млн долларов) меньше, чем в апреле, и на 210 млн долларов (20,7%) меньше, чем в мае 2019 года.

О контрабанде. За первые 6 месяцев 2020 года работники таможни зафиксировали 7,2 тысяч нарушений таможенных правил, общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн, среди самых распространенных контрабандных товаров - табачные изделия, мобильные телефоны и планшеты, а также наркотические средства.

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После смены власти в стране дела у известного киевского застройщика пошли вгору. Его фамилия стала чаще звучать в политических и деловых кругах, а количество проектов заметно возросло. Однако после смены главы Офиса президента эта влиятельность заметно ослабла. Или нет? (укр)