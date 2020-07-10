ЕБРР предоставит Украэроруху 25 миллионов евро кредита для поддержания ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития и Украэрорух подписали меморандум о предоставлении кредита для поддержания ликвидности в размере 25 млн евро на три года.

Об этом сообщает пресс служба "Украэроруха".

"Целевым назначением кредита будет пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, уплату обязательных платежей и финансирования критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов, - сообщил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак. - Это позволит сформировать определенный запас прочности для постепенного выхода предприятия из кризиса и станет залогом качественного выполнения функций стратегически важного предприятия в полном объеме".

Украэрорух, финансируется не из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям аэронавигационное обслуживание, в результате беспрецедентного кризиса отрасли оказался перед угрозой потери возможности поддерживать операционную деятельность и выполнять социальные обязательства перед работниками.

В отличие от авиакомпаний, провайдер аэронавигационного обслуживания не может останавливать свою деятельность, ведь является частью критической инфраструктуры страны.

Напомним:

В июне авиатрафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1% (4 584 рейса) по сравнению с июнем 2019 года.

"Украэрорух" сообщает, что дальнейший средне- и долгосрочный прогноз для Украины по восстановлению количества полетов в воздушном пространстве страны колеблется между положительными темпами восстановления, достигающие 75% трафика 2019 до конца 2020 года, и длительным медленным восстановлением в течение 3 лет.

Экономическая правда