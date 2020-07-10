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За 5 месяцев 2020 года мигранты перечислили в Украину 4,5 миллиарда долларов — НБУ

Пятница, 10 июля 2020, 13:06
 

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в мае 2020 года составил 805 млн долларов - это на 2,5% (21 млн долларов) меньше, чем в апреле, и на 210 млн долларов (20,7%) меньше, чем в мае 2019 года.

Об этом говорится в отчете Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.

Отмечается, что всего за 5 месяцев 2020 мигранты перечислили в Украину 4,54 долларов - это на 2,2% меньше, чем за соответствующий период 2019 года (4,64 млрд долларов).

Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта.

В частности, в январе и феврале поступления были на уровне 480 млн долларов, в марте - 349 млн, апреле - 296 млн, в мае - 226 млн долларов.  В мае 2019 года объем таких переводов был 488 млн долларов.

Экономическая правда

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НБУ деньги заробитчане

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