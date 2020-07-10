За 6 месяцев 2020 года Украина сократила добычу угля на 14,3%

В январе-июне 2020 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2,192 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (13,15 млн тонн).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за 6 месяцев 2020 года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тысяч тонн) - до 1,33 млн тонн.

В то же время в июне 2020 году добыча рядового угля снизилась на 13,1% (на 331,8 тыс тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 2,2 млн тонн.

Напомним:

Кабмин определил приоритетным использования угля в процессе производства электроэнергии на украинских ТЭС.