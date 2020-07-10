"Слуги народа" определились с вице-премьером по промполитике, ждут поддержки в Раде

Вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу может стать экс-глава Государственного космического агентства (2015 г.) и бывший первый заместитель министра промышленной политики (2005-2006г) Олег Уруский.

Соответствующее постановление уже зарегистрировали в парламенте сообщает заместитель председателя фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

"Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение Вице-премьер-министра - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Кандидат - Олег Уруский", - пишет Кравчук.

Как сообщил народный депутат "Слуги народа" Александр Качура, Уруского на следующей неделе ждет собеседование с фракцией для принятия решения.

Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Кабинета Министров. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогрестех-Украина" - компания Boeing.

Напоминаем:

4 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленной политике может появиться в правительстве уже через неделю.

Ранее секретарь СНБО Данилов сообщал, что в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развитие космической отрасли.

По данным УП, создан номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

Экономическая правда