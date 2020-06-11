Финкомитет Рады может инициировать расследование против НБУ
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рассматривать постановление о признании работы Национального банка неудовлетворительной и создания временной следственной комиссии относительно действий руководства НБУ и ФГВФЛ.
Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин со ссылкой на проект постановления, который будет рассмотрен на заседании в четверг.
В документе отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.
Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".
В документе сообщается, что деятельность НБУ по ОВГЗ привели к негативным последствиям, которые имеют признаки "финансовой пирамиды" на рынке государственных облигаций, в том числе, вследствие искусственного укрепления курса гривны.
Также проект постановления требует создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и требует еще одного доклада главы НБУ Якова Смолия в Раде.
Напомним:
МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.
Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.
Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.
Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua