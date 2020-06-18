Глава Совета Нацбанка просит ВР поддержать решение финкомитета о докладе Смолия

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин просит Верховную Раду поддержать решение финансового комитета ВР о докладе главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом он написал в Facebook.

"Скажу откровенно, я лично - как член Совета НБУ поддерживаю данное решение и прошу Верховную Раду Украины его также поддержать", - написал он.

Среди причин поддержки такого решения он также назвал чрезмерную жесткость и несбалансированность политики НБУ, которая, по его словам, привела к падению экономической активности в Украине и увеличению разрыва в уровне жизни в Украине и странах Восточной Европы.

Также Данилишин заявил, что процентные ставки по кредитам реальному сектору и государственными заимствованиями кратно превышают уровень ключевой ставки НБУ.

"Фокусировка Национального банка на краткосрочных процентных ставках (до 3 месяцев) обусловила 3-кратное превышение ставок по долгосрочным кредитам реальному сектору и 2-кратное превышение ставок по ОВГЗ над уровнем учетной ставки НБУ.

Высокие процентные ставки не только ограничивают доступ бизнеса и граждан к кредитам, но и увеличивают кредитные риски самих банков", - подчеркнул он.

Кроме этого, Данилишин раскритиковал НБУ за "чрезмерную зарегулированность банковского сектора", которая, по его словам, не способствует развитию кредитования реального сектора экономики.

"Неэффективная валютно-курсовая политика в 2019 году обусловила укрепление обменного курса гривны под влиянием спекулятивного спроса на рынке ОВГЗ со стороны нерезидентов. Объемы покупки НБУ иностранной валюты в резервы были недостаточными для противодействия необоснованному укреплению курса гривни.

Результатом стало ухудшение ценовой конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внутренних и внешних рынках, вымывание средств из реального сектора и бюджета в пользу банков и международных кредиторов и существенное недополучение доходов в государственный бюджет", - добавил Данилишин.

"Деструктивная политика НБУ стала возможной из-за отсутствия эффективных механизмов государственного контроля за политикой правления НБУ и инструментов обеспечения выполнения решений Совета Национального банка.

Отсутствие действенной системы контроля и ответственности обусловливает отсутствие эффективного взаимодействия между НБУ и правительством и принятия Правлением НБУ решений, которые противоречат целям общегосударственной экономической политики", - написал он.

Напомним:

Финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.

Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Экономическая правда