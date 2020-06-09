Новости 9 июля: "Антонов" vs "Укроборонпром", доплаты для МВД, инфляция

Об Антонове и Укроборонпроме. "Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК. Позже "Антонов" обвинил "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

О доплатах для МВД. В мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам на время карантина

Об инфляции. В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

О снятии налички в магазине. ПриватБанк запустил сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек, без необходимости использовать банкоматы. Максимальная сумма снятия наличных - 500 гривень.

О Минкульте. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к правительству по поводу возврата из госбюджета в Минкульт перераспределенных на другие нужды 2 миллиардов гривень.

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"Коммуналка" на карантине: как украинцы платили за услуги ЖКХ и что делать с миллиардными долгами

Как население рассчитывалось за "коммуналку" в период карантина, что власти планируют делать с миллиардными долгами и можно ли потерять жилье из-за неуплаты по счетам. (укр)