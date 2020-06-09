Ткаченко просит вернуть Минкульту "порезанные" из госбюджета 2 миллиарда
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к правительству по поводу возврата из госбюджета в Минкульт перераспределенных на другие нужды 2 миллиардов гривень.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют.
Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю по возврату финансирования в поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - пишет Ткаченко.
Также он отметил, что по возвращении финансирования Минкульт создаст концепцию того, как должны распределиться средства.
Экономическая правда
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