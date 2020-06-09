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Аваков просит выделить 2,5 миллиарда из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД

Вторник, 9 июня 2020, 09:25
 

В мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривень на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Напомним, Государственное управление делами обратилось к Шмыгалю с просьбой выделить медучреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

Экономическая правда

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Аваков МВД коронавирус Шмыгаль правительство

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