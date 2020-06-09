Инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% — Госстат

В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в мае на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.

В то же время больше всего прибавили в цене яйца (16,6%) и фрукты (15,8%).

При этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 1,4%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 2,8% - это произошло в основном за счет удешевления природного газа на 16,8%.

Напомним:

Потребительские цены в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1%.

После снижения на 0,3% в феврале потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,8%.

Потребительские цены в феврале 2020 по сравнению с январем снизились на 0,3% - до 2,4%, с начала года - на 0,1%.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года - 3,2%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

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Экономическая правда