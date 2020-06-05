В Минфине объяснили, когда обнародуют меморандум с МВФ

Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике опубликуют на официальных ресурсах МВФ, Минфина и НБУ сразу после утверждения программы финансирования stand-by Советом директоров МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Большинство документов Совета директоров МВФ должны публиковаться безотлагательно, одновременно они не могут публиковаться до даты заседания Совета. МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовое политики до момента их рассмотрения Советом директоров МВФ.

Преждевременная публикация может быть воспринята как предубеждение решения Совета директоров и создать ложное впечатление, что Фонд уже утвердил запрос страны-члена ", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Экономическая правда