Минфин о новых условиях кредита от МВФ: объем поддержки не изменится

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand- By.При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются и вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года.

Напомним:

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.

7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.

Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерение МВФ выделить Украине 8 млрд долларов, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон.

Минфин надеется привлечь в бюджет не менее 3,5 млрд долларов от МВФ в 2020 году, сообщал министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда