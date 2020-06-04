МВФ должен одобрить транш для Украины 9 июня

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

Об этом написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

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Напоминаем:

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Экономическая правда