МВФ изменил программу кредитования для Украины

Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – сказал Райс.

По его словам, Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Напоминаем:

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.

7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.

Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерение МВФ выделить Украине 8 млрд долларов, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон.

Минфин надеется привлечь в бюджет не менее 3,5 млрд долларов от МВФ в 2020 году, сообщал министр финансов Сергей Марченко.