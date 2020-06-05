Марченко о меморандуме с МВФ: Увеличение тарифов не предусматривается

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что увеличение тарифов для населения в меморандуме с МВФ не предусмативается.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что слова нардепа Александра Дубинского о том, что в меморандуме с МВФ указано о повышении тарифов на отопление, не соответствуют действительности.

"Приведенная вами информация частично не соответствует действительности и является ложью", - ответил Дубинскому Шмыгаль.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что "увеличение тарифов не предусматривается".

"По программе МВФ - там есть реформы, которые и так мы должны сделать", - добавил он.

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Напоминаем:

Согласно проекту меморандума с МВФ, который есть в распоряжении ЭП, чиновники обязуются применять рыночную схему ценообразования без любого потолка. С 1 июля 2020 года постановление Кабмина о спецобязательствах "Нафтогаза" по продаже топлива для нужд населения потеряет силу.

Начиная с отопительного сезона 2020-2021 годов тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год накануне старта отопительного сезона.

Правительство обещает, что тарифы будут отражать расходы на газ и сопутствующие расходы, включая капитальные инвестиции на модернизацию теплосетей.

Для обеспечения безопасности поставок газа в случае волатильности оптовых цен будет создан Временный гарантированный поставщик. ВГП будет избран на конкурсной основе в июне.

В общем правительство обязуется "прилагать усилия по предотвращению повторного возникновения квази-бюджетного дефицита и усиления конкуренции ... для достижения энергетической независимости".

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Экономическая правда