Новости 25 июня: ипотека от Приватбанка, пошлины на бензин, долги Донецкой ж/д

Об ипотеке от Приватбанка. Приватбанк с 1 июля 2020 года начинает кредитовать в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10%" - процентная ставка по кредитам на жилье составит 9,99% годовых.

Об отмене сделки по покупке банка Idea. Инвестиционная компания Dragon Capital прекратила сделку по приобретению 100% акций "Идея Банка" в Getin Holding S.A, поскольку стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок, причиной этому стал экономический кризис.

О локализации производства. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.

О долгах Донецкой железной дороги. "Укрзализныци" грозят финансовые проблемы из-за решения суда, которым компанию признали правопреемником ГП "Донецкой железной дороги". Отныне УЗ должна погасить 6,5 миллиарда гривень долгов ГП перед кредиторами.

О пошлинах на бензин. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности нарушения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных нефтепродуктов (дизельного топлива и сжиженного газа) из РФ.

Об убытках из-за наводнений. Из-за наводнений в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях, по предварительным оценкам, нанесен ущерб на 234 млн грн.

Вы хотите знать больше?

Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду"

Столичный рынок недвижимости может получить еще одного банкрота – в зоне риска банк "Аркада" и 10 тысяч его клиентов, которые инвестировали в строительство. Что произошло и возможно ли все еще исправить?(укр)