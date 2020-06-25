В Раде зарегистрировали законопроект о локализации: что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.

Документ опубликовали на сайте ВР.

Авторы законопроекта - нардепы Дмитрий Наталуха, Дмитрий Кисилевский и Роксолана Пидласа. В целом документ подписали 37 народных депутатов из разных фракций и групп.

Законопроект, в частности, выделяет 4 основные подотрасли машиностроения (железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная и спецтехника, энергетическое машиностроение), для которых предлагает локализацию на уровне 25-40%.

После вступления закона в силу авторы прогнозируют в течение следующих 3-5 лет рост ВВП на 3,9% и создание более 62 тыс новых рабочих мест.

Авторы документа предлагают создать рынок тем инвесторам, которые инвестируют в производство в Украине.

"Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан, - размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города", - заявил автор законопроекта Дмитрий Кисилевский.

Также предполагается, что локализация будет квалификационным критерием для участия в закупках.

Напомним:

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

Экономическая правда